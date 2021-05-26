Накануне вечером, около 19 часов из окна квартиры в доме, расположенном на проспекте Ветеранов выпал молодой парень. Это произошло в день его 17-летия. Первокурсник колледжа скончался на месте происшествия.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
В Петербурге первокурсник колледжа выпал из окна и погиб
0
35
Опубликовал: Fedorov
Фото:
Telegram
В Красносельском районе Петербурга молодой парень выпал из окна и погиб
Накануне вечером, около 19 часов из окна квартиры в доме, расположенном на проспекте Ветеранов выпал молодой парень. Это произошло в день его 17-летия. Первокурсник колледжа скончался на месте происшествия.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"