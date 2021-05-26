В Петербурге первокурсник колледжа выпал из окна и погиб

Накануне вечером, около 19 часов из окна квартиры в доме, расположенном на проспекте Ветеранов выпал молодой парень. Это произошло в день его 17-летия. Первокурсник колледжа скончался на месте происшествия.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства).