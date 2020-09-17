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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино ограбили и изнасиловали 80-летнюю пенсионерку

В Колпино ограбили и изнасиловали 80-летнюю пенсионерку

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Колпино ограблена и изнасилована 80-летняя пенсионерка. Подозреваемый задержан.

В минувший вторник около 16 часов на садовом участке, расположенном на левом берегу реки Ижоры, недалеко от Балканской дороги в Колпино неизвестный мужчина напал на пожилую жительницу петербургского пригорода. Злоумышленник угрожая ножом и расправой, применив физическую силу, отобрал у бабушки 15 рублей и совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Пенсионерку госпитализировали с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы лица, резаные раны кистей рук, ссадины волосистой части головы, ссадины и надрывы половых органов.
16 сентября по подозрению был задержан 48-летний бомж, ранее дважды судимый за убийства, дважды – за кражи, за грабеж. Возбуждено уголовное дело по статьям 162 УК РФ (разбой) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемого поместили под стражу.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район разбойное нападение изнасилование пенсионеры
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