В Петербурге служебная собака помогла задержать насильника

В минувшую субботу вечером к полицейским Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 4 корпус 2 по Выборгской улице неизвестный мужчина по имени Иван под предлог оказания помощи, завел в парадную расселенного дома 34-летнюю жительницу Самарской области. Там он достал нож и, угрожая им, избил и изнасиловал женщину. Потерпевшая была госпитализирована в больницу. На поиск злоумышленника были ориентированы патрульные наряды полиции, а также направлен кинолог со служебной овчаркой Есенией. Собака уверенно взяла след от места преступления и довела сотрудников полиции до дома 21 по Большому Сампсоньевскому проспекту. Здесь, во дворе Есения среагировала на двух мужчин, выходивших из парадной. Один из них по приметам был схож с предполагаемым преступником. Мужчину доставили в 19 отдел полиции для разбирательства. Задержаным оказался 43-летний петербуржец, ранее уже судимый за преступления сексуального характера. Как оказалось овчарка Есения не ошиблась. В ходе проверки была подтверждена причастность задержанного к нападению на женщину. В настоящее время с ним проводятся процессуальные действия. Это уже второй случай за последнее время успешной работы овчарки Есении. Чуть больше месяца назад с ее помощью полицейским удалось оперативно найти потерявшегося в Московском районе подростка.