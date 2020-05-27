Жителя Ленобласти задержали по подозрению в покушении на убийство

В минувший понедельник в районную больницу Волосовского района доставили в тяжелом состоянии 27-летнюю местную жительницу с диагнозом: проникающее ранение грудной клетки слева, множественные колото-резаные раны лица, шеи, рук и ног.

По предварительным данным, 25 мая около 19 часов женщина открыла дверь квартиры, в которую кто-то постучал. Не спросив ничего, хозяйка открыла. На пороге стоял неизвестный мужчина, который произнес: «Ты изменяешь своему мужу, получай» и, предположительно, маникюрными ножницами начал наносить удары женщине по телу и лицу. При этом твердил: «Помирай, тварь!».

Когда раненая упала на пол, преступник прошел в ванную комнату, вымыл руки, одел толстовку хозяйки и толстовку мужа с капюшоном и вышел с квартиры. Сосед пострадавшей рассказал, что видел, как из дома выбежал неизвестный парень, на вид около 30 лет, и побежал в сторону амбулатории.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК РФ (покушение на умышленное убийство). Оперативно была установлена личность подозреваемого: 26-летнего ранее судимого жителя Лодейного Поля. Мужчина передвигался на черном Opel Astra. Его задержали вечером 26 мая у дома 49 по Пулковскому шоссе в Петербурге.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.