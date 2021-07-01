В Петербурге задержали мурманчан, пытавшиеся похитить иномарку

Вечером минувшего понедельника, около 23 часов к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 38-летний руководитель проектного отдела крупной компании. Взволнованный мужчина сообщил, что неизвестные прямо сейчас пытаются угнать его автомобиль «Hyundai Tucson», припаркованный во дворе дома 20 по Северному проспекту.

На место незамедлительно прибыли сотрудники Управления угрозыска Главка и районной полиции, которые с поличным задержали двух уроженцев Оленегорска, 36 и 40 лет. У обоих задержанных богатое криминальное прошлое: один из них судим за разбой и бандитизм, другой – за кражи. Именно отбывание наказания в местах лишения свободы и стало началом их дружбы. Освободившись, один из них перебрался в город Электросталь Московской области и устроился в автомастерскую маляром, другой переехал в Петербург, но так и не нашел себя на трудовом поприще.

По факту попытки кражи кроссовера возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицией устанавливается их причастность к аналогичным преступлениям.