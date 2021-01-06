В Парголово на пожаре погибли трое человек

Накануне поздним вечером в 22:15 поступило сообщение о возгорании на Байкальской улице. В одноэтажной постройке горела обстановка и кровля на общей площади 120 квадратных метров. Пожар тушили более полутора часов.

В результате тушения обнаружены тела мужчины и женщины. Позже, в ходе разборки завалов, обнаружено еще одно, сильно обгоревшее тело мужчины.

Как уточняют в Следственном Комитете, по предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).