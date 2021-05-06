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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге обокрали 84-летнюю жительницу блокадного Ленинграда

В Петербурге обокрали 84-летнюю жительницу блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Житель Петрозаводска, представившись мастером по ремонту домофонов, обокрал 84-летнюю жительницу блокадного Ленинграда.

В минувший понедельник к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 84-летняя петербурженка, которая сообщила о том, что в ее квартиру на улице Шателена пришел неизвестный мужчина, который представился мастером по ремонту домофонов и убедил пожилую женщину в наличии определенных неполадок в работе домофона. Сымитировав проведение сложной диагностики и починки системы, мужчина разобрал домофон, потребовав при этом оплаты за выполненный ремонт. Разобранное устройство вызвало у пенсионерки определенные сомнения в квалификации мастера и она решила выйти спросить совета у соседки, оставив незнакомца ненадолго одного в квартире. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил сумку женщины и выбежал из ее квартиры. Среди похищенного оказались небольшая сумма наличных денег и банковская карта с прикрепленной к ней бумажкой с номером пин-кода. Помимо денежных средств пенсионерка хранила в сумке свои документы и удостоверение «Ветерана войны». Через какое-то время с карты петербурженки были списаны 60 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего жителя Петрозаводска. В его криминальной биографии уже есть несколько судимостей, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью. Мужчина нигде не работает и проживает на денежные средства, которые ему высылает его мама.

Как удалось установить оперативникам, украденные деньги он потратил на проведенный вместе с друзьями досуг.

В настоящее время мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район кража пенсионеры
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