В Петербурге обокрали 84-летнюю жительницу блокадного Ленинграда

В минувший понедельник к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 84-летняя петербурженка, которая сообщила о том, что в ее квартиру на улице Шателена пришел неизвестный мужчина, который представился мастером по ремонту домофонов и убедил пожилую женщину в наличии определенных неполадок в работе домофона. Сымитировав проведение сложной диагностики и починки системы, мужчина разобрал домофон, потребовав при этом оплаты за выполненный ремонт. Разобранное устройство вызвало у пенсионерки определенные сомнения в квалификации мастера и она решила выйти спросить совета у соседки, оставив незнакомца ненадолго одного в квартире. Воспользовавшись этим, злоумышленник похитил сумку женщины и выбежал из ее квартиры. Среди похищенного оказались небольшая сумма наличных денег и банковская карта с прикрепленной к ней бумажкой с номером пин-кода. Помимо денежных средств пенсионерка хранила в сумке свои документы и удостоверение «Ветерана войны». Через какое-то время с карты петербурженки были списаны 60 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 29-летнего жителя Петрозаводска. В его криминальной биографии уже есть несколько судимостей, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью. Мужчина нигде не работает и проживает на денежные средства, которые ему высылает его мама.

Как удалось установить оперативникам, украденные деньги он потратил на проведенный вместе с друзьями досуг.

В настоящее время мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.