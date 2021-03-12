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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на пожаре в квартире погиб мужчина

В Петербурге на пожаре в квартире погиб мужчина

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Приморском районе Петербурга мужчина погиб на пожаре. Под ним сгорел матрас. Кругом разбросаны окурки.

11 марта около трех часов ночи очевидцы заметили дым из квартиры-студии на пятом этаже 24-этажного дома 10 по Плесецкой улице. Дверь пришлось вскрывать. Дверь была заперта изнутри.
На месте происшествия обнаружен труп мужчины. Предположительно, на пожаре погиб 45-летний петербуржец. Под ним сгорел матрас. Кругом были разбросаны окурки.
Следствие считает причиной возгорания курение в постели.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район пожар обнаружение трупа
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