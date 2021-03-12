В Петербурге на пожаре в квартире погиб мужчина

11 марта около трех часов ночи очевидцы заметили дым из квартиры-студии на пятом этаже 24-этажного дома 10 по Плесецкой улице. Дверь пришлось вскрывать. Дверь была заперта изнутри.

На месте происшествия обнаружен труп мужчины. Предположительно, на пожаре погиб 45-летний петербуржец. Под ним сгорел матрас. Кругом были разбросаны окурки.

Следствие считает причиной возгорания курение в постели.