11 марта около трех часов ночи очевидцы заметили дым из квартиры-студии на пятом этаже 24-этажного дома 10 по Плесецкой улице. Дверь пришлось вскрывать. Дверь была заперта изнутри.
На месте происшествия обнаружен труп мужчины. Предположительно, на пожаре погиб 45-летний петербуржец. Под ним сгорел матрас. Кругом были разбросаны окурки.
Следствие считает причиной возгорания курение в постели.
В Петербурге на пожаре в квартире погиб мужчина
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
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В Приморском районе Петербурга мужчина погиб на пожаре. Под ним сгорел матрас. Кругом разбросаны окурки.
11 марта около трех часов ночи очевидцы заметили дым из квартиры-студии на пятом этаже 24-этажного дома 10 по Плесецкой улице. Дверь пришлось вскрывать. Дверь была заперта изнутри.
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