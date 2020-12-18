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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон связи

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон связи

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Приморском районе Петербурга задержан подозреваемый в разбойном нападении на салон связи

В минувший вторник к полицейским Приморского района Петербурга от 26-летней продавца-консультанта магазина на Туристской улице поступило сообщение о том, что около семи часов вечера произошло ограбление. Она пояснила, что в помещении салона связи неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, отобрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

По горячим следам 16 декабря полицейскими у дома 45 по улице Оптиков по подозрению в совершенном преступлении задержан 46-летний автослесарь промышленного предприятия, гражданин сопредельного государства. Мужчина в 2015-2016 годах судим за кражи в нашей стране, а также в настоящее время с 2019 года находится в розыске по подозрению в преступлении на территории своей Родины.

Похищенное изъято. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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