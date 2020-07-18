В Курортном районе ликвидирована подпольная нарколаборатория

Накануне утром к полицейским Курортного раона Петербурга обратилась директор дачного поселка «Новый Белоостров». При проверке дачи № 24, которая сдается в аренду, был выявлен резкий запах химическими веществами, а из дома вышел мужчина в резиновых перчатках, на которых были видны следы белого порошка.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 41-летнюю жительницу Архангельской области, 46-летнего жителя Ленобласти и 45-летнего петербуржца. В доме нашли различные емкости с жидкостями, пакеты с порошками, лабораторную установку, запаянные пакеты с порошкообразным веществом светлого цвета внутри.

Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.