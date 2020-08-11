Cегодня ночью, в начале 02 часов ночи у дома 20 по Дунайскому проспекту в Московском районе Петербурга автомобиль «Киа Пиканто» сбил пешехода. За рулем иномарки находится молодой человек 1999 года рождения. В результате наезда погиб 42-летний мужчина.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
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Опубликовал: Fedorov
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На Дунайском проспекте иномарка насмерть сбила мужчин
Cегодня ночью, в начале 02 часов ночи у дома 20 по Дунайскому проспекту в Московском районе Петербурга автомобиль «Киа Пиканто» сбил пешехода. За рулем иномарки находится молодой человек 1999 года рождения. В результате наезда погиб 42-летний мужчина.
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