В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину

Cегодня ночью, в начале 02 часов ночи у дома 20 по Дунайскому проспекту в Московском районе Петербурга автомобиль «Киа Пиканто» сбил пешехода. За рулем иномарки находится молодой человек 1999 года рождения. В результате наезда погиб 42-летний мужчина.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства.