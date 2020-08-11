В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб

Сегодня утром, около 08:55 в Гатчинском районе Ленинградской области на 72 км автодороги "Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель" - граница с Республикой Беларусь произошло столкновение трех иномарок: "Мицубиси Ланцер" под управлением мужчины 1996 г.р.; "Сузуки Лиана" под управлением мужчины 1997 г.р. и "Хундай Солярис" под управлением мужчины 1955 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля "Митсубиси" получил тяжелые травмы. Водитель автомобиля "Судзуки" скончался в при транспортировке в лечебное учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.