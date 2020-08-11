ента новостей

14:48
Петербуржцев просят помочь больницам
11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
11:12
В Петербурге задержали налетчика на сетевой супермаркет
08:03
Как избежать проблем с шеей  
08:01
Что с антителами к Covid-19
21:59
Дополнительная мера защиты от пожара
19:32
«Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла»
15:58
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
15:56
В день начала блокады откроют памятный знак «Неизвестному водителю»
15:54
Зеленый Петербург на радость детям
15:50
Общественники обратились в минздрав по поводу отсутствия выплат работникам центра травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена
15:46
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
15:15
В Петербурге раскрыты разбойные нападения на таксиста и машиниста экскаватора
09:36
Газон обошелся слишком дорого
08:56
Подорожали яблоки
00:48
«Спартак» взбешён судейством в матче с «Сочи», дойдёт ли до снятия с чемпионата РПЛ?
00:03
После проигрыша «Зениту» в матче за Суперкубок у «Локомотива» обострились проблемы с болельщиками
07:47
Самые «неспящие» районы
07:44
Вакцина от коронавируса подходит не всем
22:40
Выставка «Иоанн Каподистрия. Две страны, один государственный деятель»
22:36
Фестивали идей и технологий Rukami
19:00
Смольный выделил на восстановление городских памятников более 2 млрд рублей
17:02
Кандидата от КПРФ Вадима Гришкова не будет в избирательном бюллетене на губернаторских выборах
07:53
Заразиться COVID-19 можно через глаза?
07:53
Уличные мероприятия возвращаются
12:53
Проект «Уроки без проблем» на Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2020»
10:23
В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки более 630 000 рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб

В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб

0
98
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Сегодня утром в Гатчинском районе столкнулись три иномарки – один водитель погиб, еще один в тяжелом состоянии

Сегодня утром, около 08:55 в Гатчинском районе Ленинградской области на 72 км автодороги "Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель" - граница с Республикой Беларусь произошло столкновение трех иномарок: "Мицубиси Ланцер" под управлением  мужчины 1996 г.р.; "Сузуки Лиана" под управлением  мужчины 1997 г.р. и "Хундай Солярис" под управлением  мужчины 1955 г.р. 
В результате ДТП  водитель автомобиля "Митсубиси" получил тяжелые травмы. Водитель автомобиля "Судзуки" скончался в при транспортировке в лечебное учреждение.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленфильм Гатчинский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-07-2020, 14:14
В Ленобласти в ДТП погиб несовершеннолетний пассажир
18-01-2019, 12:17
В Ленобласти в ДТП погибла женщина и маленький ребенок
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
28-04-2018, 14:06
В Ленобласти произошло ДТП с летальным исходом
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
3-07-2020, 11:18
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
98
Сегодня, 11:26
В Ленобласти столкнулись три иномарки – один водитель погиб
0
60
Сегодня, 11:18
В Петербурге ночью иномарка насмерть сбила мужчину
0
108
Вчера, 15:41
В Ленобласти грузовик сбил девочку на велосипеде
0
110
Вчера, 15:19
В Колпино иномарка сбила женщину женщина с 5-летним ребенком
Наверх