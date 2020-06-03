В Петербурге поймали автоугонщика

20 мая 2020 года от одного из домов по улице Чугунной, было совершено хищение автомобиля «Мазда СХ5», стоимостью 950000 рублей, принадлежащего 40-летнего мужчине. По данному факту возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

22 мая 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции на подложных государственных знаках на открытой стоянке у одного из домов по улице Коллонтай вышеуказанный автомобиль был обнаружен, и по указанному адресу была организована засада.

В минувший понедельник на территории вышеуказанной стоянки полицейские задержали двух граждан 30 и 28 лет.

Один из граждан задержан на основании статьи 91 УПК РФ, второй опрошен в качестве свидетеля, отпущен.