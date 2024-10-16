Платные парковки обогатили казну

Платные парковки стали неотъемлемой частью современного Петербурга. С их помощью в какой-то мере решается проблема перегруженного автомобилями города. Однако у таких парковок все равно остаются критики, которые не могут принять это явление.

Чувства недовольных автомобилистов, которые вынуждены платить за остановку машины в некоторых местах, понятны. Но все же город получает от этого больше плюсов. Так, по данным «Питерец.ру», за 9 месяцев 2024 года платные парковки принесли в бюджет около 4,9 млрд. руб.

Эти показатели озвучил замглавы транспортного комитета СПб Олег Матвеев. В данную сумму вошли деньги за саму парковку и штрафы за ее неуплату. Так что зоны платной парковки приносят хороший доход Петербургу.