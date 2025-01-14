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Питерец.ру » Политика » Получат ли россияне доходы от природных ресурсов?

Получат ли россияне доходы от природных ресурсов?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pxhere.com
В Госдуму рассмотрят закон, согласно которому жители РФ смогут получать доход от добычи природных ресурсов – будет ли он принят? 

«Питерец.ру» сообщает, что в Госдуме РФ выдвинули предложение о распределении доходов, полученных от добычи полезных ископаемых, между гражданами страны. Эта инициатива может стать новым шагом в социальной политике государства.

Согласно предложению, доходы от продажи природных ресурсов могут быть направлены на улучшение благосостояния россиян. В настоящее время этот вопрос активно обсуждается в Госдуме. Если закон будет принят, то россияне смогут получать такой доход с 2026 года.

Подобная практика уже существует в некоторых странах мира. Например, в Норвегии действует схема, по которой часть доходов от продажи нефти направляется в специальный фонд, из которого затем выплачиваются дивиденды гражданам. Также подобная система существует в Саудовской Аравии, где доходы от продажи нефти распределяются среди населения.

Посмотрим, какое решение примут российские власти. 

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