Получат ли россияне доходы от природных ресурсов?

«Питерец.ру» сообщает, что в Госдуме РФ выдвинули предложение о распределении доходов, полученных от добычи полезных ископаемых, между гражданами страны. Эта инициатива может стать новым шагом в социальной политике государства.

Согласно предложению, доходы от продажи природных ресурсов могут быть направлены на улучшение благосостояния россиян. В настоящее время этот вопрос активно обсуждается в Госдуме. Если закон будет принят, то россияне смогут получать такой доход с 2026 года.

Подобная практика уже существует в некоторых странах мира. Например, в Норвегии действует схема, по которой часть доходов от продажи нефти направляется в специальный фонд, из которого затем выплачиваются дивиденды гражданам. Также подобная система существует в Саудовской Аравии, где доходы от продажи нефти распределяются среди населения.

Посмотрим, какое решение примут российские власти.