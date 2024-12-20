Крупный чиновник уволен за взятку

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице сменился руководитель Красносельского р-на. Занимающий эту должность Олег Фадеенко был задержан правоохранительными органами.

Он получил взятку в 6 млн. руб. в обмен на покровительство одной из компаний. Деньги были переданы через посредника, который хорошо знал Фадеенко. Однако в момент передачи внезапно появились сотрудники Следкома РФ, и задержали главу района.

Естественно, губернатор Беглов сразу же отреагировал на происходящее и уволил Фадеенко. Теперь временно возглавлять администрацию Красного Села будет Игорь Сушков.

Ну а прежнему руководителю предстоит ответить перед законом за получение взятки. По имеющимся данным, Олег Фадеенко свою вину признал.