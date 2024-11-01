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Питерец.ру » Политика » В рядах «Яблока» замена

В рядах «Яблока» замена

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Кто займет место ушедшего Бориса Вишневского*?

«Питерец.ру» отмечает, что некоторое время назад в парламенте Северной столицы возникла довольно парадоксальная ситуация. Борис Вишневский*, признанный иноагентом, продолжал работать в ЗакСе, будучи членом фракции «Яблоко».

Однако затем в российское законодательство были внесены логичные изменения, запрещающие лицам с иноагентским статусом занимать какие-либо выборные должности в РФ. В итоге господину Вишневскому* пришлось оставить работу в парламенте СПб, так как оспорить свой статус он не смог.

Теперь в ЗакСе освободилось место, которое займет Ольга Штанникова – другой член партии «Яблоко». Необходимые документы уже были направлены в Горизбирком. Остается уладить определенные формальности.

Борис Вишневский* внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов

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