Получили гражданство, а потом его лишились

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице 11 человек лишились российского гражданства. Речь идет об иностранцах, которые сначала получили паспорт РФ, а потом не встали на воинский учет.

Это приезжие из стран ближнего и дальнего зарубежья. Согласно нашему законодательству, у новых граждан России есть 2 недели на решение вопросов с военкоматом – нужно явиться туда для постановки на учет. Нарушение этого положения влечет за собой серьезные проблемы. Теперь этим 11 нарушителям необходимо разобраться со своим дальнейшим статусом или же выехать из России.

Напоминаем, что процесс получения гражданства РФ и постановка на воинский учет взаимосвязаны. После первого шага должен обязательно последовать второй.