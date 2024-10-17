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Питерец.ру » Политика » Единороссам поставили задачу

Единороссам поставили задачу

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Дмитрий Медведев встретился с региональными руководителями единороссов

«Питерец.ру» сообщает, что Дмитрий Медведев провел встречу с главами региональных отделений единороссов. Руководитель партии высказался об укреплении позиций «Единой России», о чем свидетельствуют итоги выборов.

Однако, по мнению Медеведа, нужно продолжать работу с избирателями, ведь ожидается кампания следующего года и выборы в Государственную думу 2026-го. Дмитрий Анатольевич уверен, что единороссы смогут добиться хороших результатов. Но нужно продолжать укреплять позиции партии в регионах.

Депутат Сергей Боярский подчеркнул, что в Петербурге прошли выборы на разных уровнях – от губернатора до депутатов муниципалитетов. При этом есть понимание, какие коррективы требуются в регионе.

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