Единороссам поставили задачу

«Питерец.ру» сообщает, что Дмитрий Медведев провел встречу с главами региональных отделений единороссов. Руководитель партии высказался об укреплении позиций «Единой России», о чем свидетельствуют итоги выборов.

Однако, по мнению Медеведа, нужно продолжать работу с избирателями, ведь ожидается кампания следующего года и выборы в Государственную думу 2026-го. Дмитрий Анатольевич уверен, что единороссы смогут добиться хороших результатов. Но нужно продолжать укреплять позиции партии в регионах.

Депутат Сергей Боярский подчеркнул, что в Петербурге прошли выборы на разных уровнях – от губернатора до депутатов муниципалитетов. При этом есть понимание, какие коррективы требуются в регионе.