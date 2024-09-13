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Питерец.ру » Политика » Вновь избранный Губернатор Петербурга вступит в должность на первом осеннем заседании городского парламента

Вновь избранный Губернатор Петербурга вступит в должность на первом осеннем заседании городского парламента

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15
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Вновь избранный Губернатором Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступит в должность 18 сентября 2024 года.

Вновь избранный Губернатором Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступит в должность 18 сентября 2024 года.

Об этом сообщил Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания города, на сегодняшнем заседании.

Торжественная церемония инаугурации, на которой Александр Беглов принесет присягу и официально вступит в должность главы города, станет важным событием в политической жизни Санкт-Петербурга. Мероприятие обещает быть масштабным и значимым, привлекая внимание не только жителей города, но и представителей федеральных властей и общественности.

В рамках церемонии, помимо присяги, Губернатор может выступить с программным обращением, в котором изложит свои приоритеты в управлении городом на предстоящий срок. Также ожидается, что на церемонии будет присутствовать значительное количество гостей, в том числе представители других регионов России, дипломатические деятели, а также представители бизнеса и общественных организаций.

Петербуржцы смогут стать свидетелями этого исторического события благодаря трансляции церемонии на официальном сайте Законодательного Собрания города, а также в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Трансляция позволит не только увидеть саму церемонию, но и получить более подробную информацию о событиях, которые будут происходить в этот день.

Вступление в должность Александра Беглова отмечает начало нового этапа в развитии Санкт-Петербурга. В предстоящие пять лет от него будут ожидать решения важных задач в сфере экономики, социальной политики, инфраструктурного развития, а также укрепления позиций города как культурного и научного центра России.

Источник: ЗАКС
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