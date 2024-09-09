Голосование в СПб завершено

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице завершено 3-дневное голосование. Явка на избирательные участки составила примерно 35%. Наблюдатели отмечают, что выборы прошли честно, каких-либо серьезных нарушений не выявлено.

В целом никаких неожиданностей не произошло. По предварительным итогам лидирует Александр Беглов. Пока действующий губернатор набрал примерно 61% голосов. На 2-м месте Максим Яковлев, представляющий «ЛДПР». За него проголосовали около 19% избирателей.

Хотя окончательные итоги будут объявлены позже, уже понятно, что победа достанется Беглову. Ничто не помешает Александру Дмитриевичу сохранить лидерство. Так что он продолжит работать на посту губернатора Северной столицы.