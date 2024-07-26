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Питерец.ру » Политика » Лукашенко снова приехал в Петербург для встречи с Путиным

Лукашенко снова приехал в Петербург для встречи с Путиным

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
mvestnik.ru
Президенты России и Белоруссии проведут очередные переговоры в СПб

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко уже давно напоминают встречу старых друзей. Белоруссия является нашим ближайшим союзником, а между главами государств установились очень хорошие отношения.

«Питерец.ру» сообщает, что Лукашенко в очередной раз прилетел в Петербург, где встретится со своим российским коллегой. Вчера Александра Григорьевича встречал губернатор Северной столицы Беглов. Ну а позже пройдут переговоры с Путиным.

На встрече двух президентов будут затронуты вопросы двухсторонних отношений, реализации союзных проектов, а также безопасности. Конечно же, не останется без внимания и сфера международной повестки.

Также укрепляются взаимоотношения Петербурга и Белоруссии. Александр Беглов отметил, что объем товарооборота вырос на 7%, сотрудничество развивается и по другим направлениям.

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