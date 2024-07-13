Подобие «театра абсурда»: современный политический тренд

«Питерец.ру» отмечает, что пока в Петербурге проходит Парламентский форум BRIKS, где решаются конструктивные вопросы, касающиеся международных отношений, «властелин мира» по кличке Сонный Джо продолжает удивлять своими выходками. Во время своего выступления Байден путал Зеленского с Путинным, называл себя первой чернокожей женщиной и так далее.

Такое ощущение, что этот злобный и больной дедушка уже давно не понимает суть вещей. Ну а происходящее в прозападной мировой политике вообще напоминает «театр абсурда». Люди, занимающие высокие посты – президенты, премьеры и прочие чиновники высшего ранга – обладают очень низкой классификацией. И ярким отражением этого тренда является Джо Байден.

Современные западные политики – это не лидеры уровня Кеннеди, Рейгана и Рузвельта. Все это наводит на мысль, что кто-то руководит таким маскарадом, поскольку ему это выгодно. Неизвестно, кто этот «кукловод», и чего он добивается, но он точно есть. По крайней мере, так кажется.