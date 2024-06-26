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Питерец.ру » Политика » Отмечающему 80-летний юбилей Геннадию Зюганову указом Владимира Путина присвоено звание Героя Труда

Отмечающему 80-летний юбилей Геннадию Зюганову указом Владимира Путина присвоено звание Героя Труда

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
mk.ru
Зюганов возглавляет Коммунистическую партию РФ и фракцию в Государственной Думе более 30 лет.

5 лет назад «Питерец.ру» сообщал о 75-летии бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова, и вот старожил российской политики отмечает 80-летний юбилей. Президент России Владимир Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда: соответствующий указ № 544 от 26 июня 2024 года уже опубликован.

Формулировка присвоения такова: «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю трудовую деятельность».

Сам юбиляр произнёс на сегодняшнем пленарном заседании Госдумы проникновенную речь, вспомнив о своей юности, когда окончил школу с медалью. Затем – служба в советской армии, комсомольская и партийная работа на Орловщине. В 80-е партийный работник Зюганов был переведён в Москву, где, по его словам, ему пришлось «тушить первые пожары на Кавказе, в Средней Азии, в Прибалтике».

По словам Зюганова, КПСС была не партией, а «рулём» системы государственно-политического управления СССР, который нельзя было «так бездарно ломать». Вспомнил он и правительство Примакова – Маслюкова в 1998 году, и «красных губернаторов» – Стародубцева, Кондратенко, Сумина, Сурикова и Левченко. Перечислил Зюганов и самых ярких думских депутатов своей фракции, таких как Харитонов и Мельников.

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