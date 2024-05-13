Почему сняли Шойгу?

Накануне произошли серьезные изменения в силовом блоке РФ – был отправлен в отставку глава Минобороны Сергей Шойгу. Теперь этот пост займет Андрей Белоусов, а Шойгу станет секретарем Совбеза – происходящее стало неожиданностью.

Объясняя решение президента, Дмитрий Песков назвал две причины. Во-первых, увеличились расходы на оборону, которые достигли показателя 6,7% ВВП. При этом важно сделать так, чтобы расходы силового блока вписывалась в структуру экономики и соответствовали текущему моменту. Во-вторых, сейчас выигрывает тот, кто активно использует инновации и передовые идеи. Поэтому Владимир Путин назначил министром обороны гражданского человека.

«Питерец.ру» отмечает, что, говоря простыми словами, в Минобороны нужно навести порядок. Сергей Шойгу перестал справляться с поставленными задачами, поэтому его и отправили в отставку.