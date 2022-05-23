Справится ли Слуцкий?

Буквально на днях в ЛДПР приняли решение о назначении нового руководителя. Партию возглавил Леонид Слуцкий. Именно он сменил умершего Жириновского, что стало логичным шагом.

Решение в пользу Слуцкого не было неожиданным. Это опытный депутат, один из наиболее влиятельных членов ЛДПР. С 2016 года Леонид Эдуардович занимает пост главы комитета Госдумы по международным делам.

Квалификация Слуцкого сомнений не вызывает. Вопрос в том, справиться ли он со столь ответственной ролью? Конечно, будучи опытным управленцем, партией он руководить сможет.

Но какой окажется ЛДПР после Владимира Вольфовича? Это был многолетний вождь, ярчайшая личность на политическом небосклоне России. Сможет ли партия сохранить свои позиции? Этот вопрос остается открытым.

«Питерец.ру» подчеркивает, что в Северной столице есть немало сторонников ЛДПР. Региональным отделением руководит Станислав Пайкин. Будут ли пополняться ряды местных либерал-демократов? Пока и этот вопрос остается без ответа. Как говорится, время покажет.