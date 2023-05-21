Триумвират Миронов – Прилепин – Семигин переизбран на очередном съезде партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»

На XII Съезде парламентской партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов тайным голосованием был переизбран председателем этой политической силы. Миронов, который 14 февраля отметил 70-летие, находится во главе «эсеров» с 2006 года, ранее он возглавлял «Партию жизни», на базе которой после слияния с «Партией пенсионеров», «Родиной» и СЕПР и возникла «Справедливая Россия». Миронов возглавляет и фракцию «СРЗП» в Государственной Думе, а среди наиболее известных думских справедливороссов «Питерец.ру» может назвать такие имена как Олег Нилов, Елена Драпеко, Александр Бабаков, Геннадий Семигин, Михаил Делягин, Валерий Гартунг, Анатолий Вассерман, Анатолий Аксаков и Николай Бурляев.

Вместе с Мироновым переизбраны и два сопредседателя партии – Семигин и Захар Прилепин, на которого недавно было совершено покушение в Нижегородской области. Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова огласила на съезде доклад политика и писателя, который являлся напоминанием первой программной речи Прилепина от 2020 года, прозвучавшей на учредительном съезде партии «За Правду».

Съездом также утверждены руководящие органы партии – Центрального совета и его Президиума, Совета палаты депутатов и контрольной комиссии.