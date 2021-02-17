Миронов раскритиковал правила ЗакСа

«Питерец.ру» сообщает, что Сергей Миронов высказался по поводу измененных правил заседаний петербургского ЗакСа. Глава «справедливороссов» считает это антипримером и произволом партии власти.

По словам Сергея Михайловича, «единороссы» превратили парламент в политбюро в период застоя. Больше нет возможности для какой-либо дискуссии. Запрещены допперерывы для выступлений. Депутаты не могут отходить от повестки дня и высказываться «не по теме». Еще после 2 замечаний спикера парламентария можно лишать слова до конца дня.

Миронов крайне возмущен теми порядками, которые установлены «Единой Россией». Его неравнодушие к Петербургу обусловлено тем, что когда-то был депутатом Северной столицы.