В Петербурге в следующем году пройдут Дни Аргентины

Об этом губернатор Александр Беглов и чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайн договорились в ходе рабочей встречи в Смольном.

«Предлагаю в следующем году организовать Дни Аргентины в Санкт‑Петербурге. Готовы проработать совместную программу. Она должна включать культурные и деловые мероприятия. Но прежде всего, речь идет о налаживании диалога между нашими предпринимателями. Мы со своей стороны готовы оказать поддержку как на городском, так и на федеральном уровне», - сказал глава города.

Он напомнил, что в 2010 году в Петербурге уже проводились Дни Аргентины, посвященные 200-летию начала борьбы этой страны за независимость и 125-й годовщине установления российско-аргентинских дипломатических отношений. На этой неделе в Северной столице проходят Дни Латинской Америки, в рамках которых Эдуардо Зуайн проведёт лекцию на факультете международных отношений СПбГУ, а также выступит на Петербургском международном книжном салоне.

Среди латиноамериканских стран Аргентина занимает высокие позиции по торговому обороту с Петербургом, однако, по мнению губернатора, потенциал для расширения торговли далеко не исчерпан. В истории сотрудничества есть примеры реализации совместных крупных проектов. С 1970-х годов в Аргентине успешно работает петербургская компания «Силовые машины». Оборудование этого предприятия установлено на нескольких аргентинских гидро- и теплоэлектростанциях.

Александр Беглов также предложил расширять взаимодействие в сфере цифровых технологий. В Северной столице работают несколько десятков крупных компаний этой отрасли, развиваются и современные направления: искусственный интеллект, системы телеуправления, беспилотное вождение. Петербург - один из лидеров цифровизации среди российских регионов, он готов делиться опытом внедрения высоких технологий в городской среде, реализации систем «умный город» и «безопасный город».

Большие возможности есть в сфере производства медоборудования и лекарств. Продукция петербургских фармацевтических компаний уже известна в странах Южной Америки. Аргентина первой на континенте зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«Петербургские предприятия выпускают оригинальные препараты для лечения многих заболеваний и медицинскую технику. Производят диагностическую и терапевтическую аппаратуру, лазерное оборудование, аппараты для реанимации и многое другое. Мы готовы продолжать сотрудничество в этой области, в том числе проводить совместные исследования и разработки», - отметил Александр Беглов.

Также губернатор предложил расширить контакты петербургских и аргентинских вузов, проводить совместные научные исследования, развивать академическую мобильность. Петербургские вузы разрабатывают новые учебные программы, в рамках которых возможно обучение латиноамериканских студентов, в том числе на основе системы грантов. В городе сосредоточено более 10% научного потенциала России.

Еще одним перспективным направлением сотрудничества является туризм. В прошлом году Петербург посетили представители аргентинских туристических компаний, для которых были организованы встречи с коллегами. Город готов и в дальнейшем организовывать подобные профессиональные туры, проводить презентации турпродуктов и совместные информационные кампании по продвижению взаимного туристического потенциала. Губернатор также высказался за установление прямого авиасообщения между Петербургом и городами Аргентины.

У Петербурга и Аргентины богатая история культурных связей. В театре «Колон» выступали Федор Шаляпин, Анна Павлова, Игорь Стравинский, Мстислав Ростропович. С 2013 года «Колон» сотрудничает с Мариинским театром. Также в Северной столице есть несколько танцевальных школ танго.

15 июля в Петербурге пройдет Фестиваль культуры стран Латинской Америки. В нём примут участие проживающие здесь латиноамериканцы и жители города. Александр Беглов пригласил представителей посольства также принять участие в фестивале.

Эдуардо Антонио Зуайн с благодарностью принял приглашение и подтвердил свое участие. Он предложил организовать в рамках фестиваля показ аргентинских фильмов в одном из кинотеатров города. «У нас есть картины с субтитрами на русском языке. Порядка 10 фильмов могли бы предложить», - сообщил посол. Он также поддержал инициативу проведения Дней Аргентины в Петербурге в следующем году и выразил готовность совместно работать над подготовкой их программы.

Дипломат выступил за развитие прямых связей между вузами Петербурга и Аргентины, а также за также сотрудничество в сфере поставок фармакологической продукции из Северной столицы. Он подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» помогла спасти множество жизней в его стране. «Мы никогда не забудем, как в декабре 2020 года первый самолет с российской вакциной прибыл в Аргентину», - сказал он. 6 декабря 2021 года правительство Аргентины подписало с РФПИ контракт на поставку 20 млн доз вакцины. Впоследствии стороны договорились о поставке еще 10 млн доз.

Посол выразил готовность совместно работать над развитием связей между IT-компаниями, развитием туризма и логистики, в особенности перевозок грузов через порты Петербурга. «Сейчас поставки морем имеют первостепенное значение», - подчеркнул Эдуардо Антонио Зуайн.

Александр Беглов поблагодарил посла за неизменный интерес к развитию сотрудничества Аргентины с Петербургом. «Россия за свою историю привыкла жить в условиях разных санкций. Все проходит, а хорошие отношения между народами остаются», - подытожил губернатор.