В Ленобласти Совет ветеранов подвел итоги 2022 года

В правительстве Ленинградской области состоялась отчетная конференция общественной организации ветеранов органов государственной власти Ленинградской области.
Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк подвела итоги работы организации за 2022 год и выразила слова благодарности за активную жизненную позицию ее участников, и результаты работы. Особые слова благодарности от имени правительства региона были выражены общественной организации за участие в гуманитарной помощи Донбассу и воинских частей в зоне СВО.
Вице-губернатор также рассказала ветеранам о проводимой регионом работе по поддержке военнослужащих и их семей, оказываемой регионом помощи в восстановлении подшефной территории Енакиево, про комплекс мер социальной поддержки населения, а также о старте регионального Года команды знаний.