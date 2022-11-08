Взаимодействуем с Ташкентом

Петербург продолжает укреплять взаимодействие с различными городами и странами. В Северную столицу регулярно приезжают представители других государств и регионов. Петербургские власти тоже посещают дружественные страны.

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов побывал в Ташкенте. Глава Петербурга встретился со своим коллегой – господином Артикходжаевым. Стороны подписали дорожную карту, предполагающую конкретные программы взаимодействия до 2026 года.

Сотрудничество касается торгово-экономического и гуманитарного направлений. Оно также подразумевает взаимодействие в различных отраслях. Речь идет о сфере образования, науки, здравоохранения, медицинского туризма, промышленности, коммунального хозяйства, экологии и спорта.