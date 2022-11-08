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Питерец.ру » Политика » Взаимодействуем с Ташкентом

Взаимодействуем с Ташкентом

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66
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Глава Петербурга побывал с визитом в Ташкенте

Петербург продолжает укреплять взаимодействие с различными городами и странами. В Северную столицу регулярно приезжают представители других государств и регионов. Петербургские власти тоже посещают дружественные страны.

«Питерец.ру» сообщает, что Александр Беглов побывал в Ташкенте. Глава Петербурга встретился со своим коллегой – господином Артикходжаевым. Стороны подписали дорожную карту, предполагающую конкретные программы взаимодействия до 2026 года.

Сотрудничество касается торгово-экономического и гуманитарного направлений. Оно также подразумевает взаимодействие в различных отраслях. Речь идет о сфере образования, науки, здравоохранения, медицинского туризма, промышленности, коммунального хозяйства, экологии и спорта.

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