Доходы города выросли

«Питерец.ру» отмечает, что экономика Петербурга продолжает развиваться. Причем это происходит даже на фоне непростого периода, когда властям приходится решать задачи в условиях санкций.

Однако, несмотря на имеющиеся сложности, доходы Северной столицы за первую половину 2022 года выросли на 72%. В бюджет поступило 626 млн руб., что примерно на 262 млн руб. больше, чем за такой же период 2021 года.

Поступившие средства составляют 70% от запланированного ранее годового объема. Примечательно, что этот рост связан с увеличением собственных доходов города. Это налоговые поступления от организаций и физлиц.

По словам Александра Беглова, городу удалось достойно выдержать удар. Петербургская экономика продемонстрировала отличную устойчивость. Сказался опыт работы в пандемию. Меры по стабилизации экономики оказались эффективными.