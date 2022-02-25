А вот и новые санкции…

Логично, что военная операция в Донбассе обернулась для нашей страны введением новых санкций. Они коснулись даже таких гигантов, как «Сбер», «Газпром», РЖД, ВТБ и других. Уже даже начинаешь путаться что, против кого и кто ввел. Санкций стало много, из-за чего они превратились в некий шквал. Это уже какой-то поток, который неизвестно когда закончится.

Власти к этим санкциям были готовы, потому реагируют достаточно спокойно. Только вот обычные граждане подобного развития сюжета совсем не хотели. Это господин Миллер или Греф спокойно переживут подобные ограничительные меры. У Алексея Борисовича так вообще льготы «Героя труда» есть, если что. Герман Оскарович тоже как-то выкрутится. Другие руководители также решат свои проблемы.

А вот обычному народу расплачиваться за это все придется. «Газпрому», «Сбербанку» и другим предприятиям выживать же как-то надо. Так что ожидайте повышения тарифов, процентов и других изменений. «Питерец.ру», конечно, допускает, что все может быть не настолько критично. Однако сейчас общая картина выглядит отнюдь не позитивно.