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Питерец.ру » Политика » А вот и новые санкции…

А вот и новые санкции…

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
minfin.com.ua
На России обрушили новый шквал санкций

Логично, что военная операция в Донбассе обернулась для нашей страны введением новых санкций. Они коснулись даже таких гигантов, как «Сбер», «Газпром», РЖД, ВТБ и других. Уже даже начинаешь путаться что, против кого и кто ввел. Санкций стало много, из-за чего они превратились в некий шквал. Это уже какой-то поток, который неизвестно когда закончится.

Власти к этим санкциям были готовы, потому реагируют достаточно спокойно. Только вот обычные граждане подобного развития сюжета совсем не хотели. Это господин Миллер или Греф спокойно переживут подобные ограничительные меры. У Алексея Борисовича так вообще льготы «Героя труда» есть, если что. Герман Оскарович тоже как-то выкрутится. Другие руководители также решат свои проблемы.

А вот обычному народу расплачиваться за это все придется. «Газпрому», «Сбербанку» и другим предприятиям выживать же как-то надо. Так что ожидайте повышения тарифов, процентов и других изменений. «Питерец.ру», конечно, допускает, что все может быть не настолько критично. Однако сейчас общая картина выглядит отнюдь не позитивно.

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