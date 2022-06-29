Страны Европы, в число которых входит и Финляндия, могут нормализовать отношения с Россией. Однако на такое восстановление понадобятся десятилетия. Так считает глава финского государства господин Ниинистё.

«Питерец.ру» отмечает, что сейчас Европа делает все для ухудшения этих отношений. Не Россия выступила здесь в роли инициатора. При этом Ниинистё прав, что процесс восстановления хороших отношений не будет быстрым. К тому же сейчас своими действиями Европа демонстрирует нежелание сотрудничать с РФ.

Что касается России, то наше руководство стало теснее взаимодействовать с другими партнерами. Разворот в сторону Азии и Латинской Америки был намечен уже давно. Теперь же эта линия усилилась.