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Питерец.ру » Политика » Что с составом ЗакСа?

Что с составом ЗакСа?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sanktpeterburg.bezformata.com
Сформирован новый состав петербургского парламента

«Питерец.ру» сообщает, что сформирован новый состав петербургского парламента. Так что все 50 мест ЗакСа распределены. Больше всего депутатских мандатов получит «Единая Россия» – 29. Кстати, в прошлом составе у партии власти было на 7 мест больше.

Коммунисты получат 7 мест – в 2016 году у КПРФ было всего лишь 3 депутатских кресла. «Справедливороссы» тоже улучшили свои показатели: у них будет 6 представителей ЗакСа – раньше было 3. У «ЛДПР» и «Яблока» сколько было, столько и осталось – 3 и 2. «Новые люди» попали в парламент впервые. У этой фракции будет 3 депутата в парламенте.

Получается, в Петербурге снова осталось 6 фракций. Но теперь уже вместе «Гражданской платформы» в ЗакСе будут представлены «Новые люди». Члены этой партии позиционируют себя как представители бизнеса. Посмотрим, как будет на самом деле.

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