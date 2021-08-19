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Питерец.ру » Политика » Макаров пытается сохранить влияние?

Макаров пытается сохранить влияние?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
assembly.spb.ru
Политолог высказался о главе петербургского парламента

Руководитель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров серьезно критикует работу городского Избиркома. Политолог Александр Конфисахор считает, что эти резкие заявления имеют под собой вполне определенную причину. По мнению политолога, Макаров пытается сохранить влияние в городе. Председатель ЗакСа уйдет в Госдуму и хочет продемонстрировать, что без него ситуация в Петербурге выйдет из-под контроля.

Кстати, этот уход Макарова во многом обусловлен деятельностью губернатора. Но глава парламента хочет показать, что Александр Беглов не справляется с ситуацией в городе. Однако Конфисахор считает, что резкая риторика председателя ЗакСа не даст какого-либо эффекта. Все решения о перестановках уже были приняты, и противопоставить что-либо этому Макаров не сможет.

«Питерец.ру» считает, что позиция Конфисахора имеет право на существование. Однако работу Избиркома критиковал не только Макаров. Так что не стоит рассматривать слова главы парламента только в контексте политической борьбы.

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