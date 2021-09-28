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Питерец.ру » Политика » Чем обернется бессрочное губернаторство

Чем обернется бессрочное губернаторство

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Политолог высказалась о возможности бессрочного правления губернаторов

Чем измеряется вечность? Раньше на нее в какой-то мере походили периоды правления генеральных секретарей КПСС. Как правило, правитель не уходил со своего поста, а покидал этот мир. Потом освободившееся место занимал новый генсек.

Если говорить о региональных властях, то губернатор не может оставаться у власти больше двух сроков. Пока не может… Подготовлен новый законопроект, согласно которому глава субъекта федерации сможет занимаить пост более 2 сроков.

К чему это приведет? В некоторых случаях губернаторство станет почти бессрочным. Например, петербургский политолог Ирина Бусыгина считает, что после принятия поправок губернаторские выборы будут еще менее конкурентными.

Эта конкуренция сейчас и так сильно ограничена, а потом она и вовсе будет сведена к минимуму. Система станет более монолитной. По мнению Бусыгиной, происходит серьезное усиление централизации.

«Питерец.ру» считает, что точка зрения политолога не лишена смысла. Она верно описывает наши политические реалии. Происходит усиление действующей системы. Вопрос в том, хорошо это или плохо?

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