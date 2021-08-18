ента новостей

22:59
Оксану Дмитриеву атакуют судебными исками другие кандидаты
20:30
Вслед за государственными наградами четверо игроков «Зенита» получили ещё и спортивные звания
19:07
Концерт в поддержку донорства костного мозга
14:47
Губернатор Санкт-Петербурга высоко оценил работу Михаила Романова на посту депутата Государственной Думы
14:39
В Ленобласти пожилую женщину задушили шнуром от пылесоса
11:29
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют две полосы движения
11:04
В Ленобласти водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево
10:54
В ДТП в Ленобласти пострадала 5-летняя девочка
10:22
В Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве с сантехническими услугами
10:13
Это не сыр!
09:44
Афганцы не хотят домой
09:10
Заболеваемость ковидом падает
00:31
«СКА-1946» учинил сопернику разгром со счётом 6:0
23:19
110 литров крови в помощь Петербургу
23:13
Громкий старт, манипуляции политтехнологов и финал с «мёртвыми душами»
19:23
На КАД перекроют две полосы движения
15:26
Мультимедийная выставка «Три цвета Родины»
12:08
Молодежный образовательный форум «Ладога»
11:01
В Ленобласти изнасиловали 10-летнюю девочку
10:52
В Петербурге задержали насильника
09:21
Что с региональными бюджетами?
08:41
Не паркуй машину на газон!
08:38
Полковника оштрафовали за мошенничество
18:45
В Ленобласти иномарка сбила лося
18:38
В посёлке Беседа установили памятник героям Лужского рубежа
18:35
“Передергивание и искажение фактов” – политические пиарщики против звезд шоу-бизнеса
17:08
«Зенит» убедился, что Смолов умеет бить пенальти: победить «Локомотив» не удалось
16:47
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
11:52
В центре Петербурга мужчина стрелял в шумную компанию
11:46
В Кудрово ребенок выпал с 9-го этажа
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Оксану Дмитриеву атакуют судебными исками другие кандидаты

Оксану Дмитриеву атакуют судебными исками другие кандидаты

0
33
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Все ополчились на Оксану Дмитриеву: вслед за одним конкурентов на неё настрочил иск другой.  

«Питерец.ру» предполагает, что подача исков в суды о снятии других кандидатов с выборов – не самый частый приём в арсенале кандидатов от Компартии Геннадия Зюганова. Помимо морального аспекта (КПРФ постоянно обличает недостатки российских выборов) есть и материальный: для подачи грамотно составленного иска в суд нужны электоральные юристы, а их услуги стоят дорого.

Однако выдвиженец коммунистов Вячеслав Соколов заявил в суд исковое требование о снятии с выборов Оксаны Дмитриевой от «Партии Роста». Повод схож с тем, который ранее выдвигал Дмитрий Румянцев: Дмитриева могла неточно указать сведения о своём имуществе. В иске Румянцева, который уже отклонён городским судом, говорилось о заграничном доме Оксаны Генриховны. СМИ цитировали Дмитриеву, которая предположила тогда, что подобные иски нужны для придания её избирательной компании по 217-му округу в Госдуму «турбулентности».

На сайте городского отделения КПРФ никакой информации по иску Соколова к Дмитриевой в данный момент нет: за весь август петербургские партийцы опубликовали аж три новости.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-07-2014, 21:07
Идея Оксаны Дмитриевой не была воспринята ее конкуренткой из КПРФ Ивановой
15-07-2014, 11:37
Дмитриеву обвинили в попытке подкупа петербургского депутата
17-08-2016, 00:22
Две Дмитриевы и Сокол идут в Госдуму по Юго-Восточному округу
9-09-2016, 15:24
Провокация в отношении Марченко не удастся
23-07-2021, 15:40
«Партия Роста» сдала в Горизбирком список в ЗаКС, во главе которого – Сергей Трохманенко
12-03-2019, 22:34
«Газета.ру»: Дмитриева не пройдёт муниципальный фильтр

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
101
Вчера, 11:04
В Ленобласти водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево
0
82
Вчера, 10:54
В ДТП в Ленобласти пострадала 5-летняя девочка
0
219
16-08-2021, 18:45
В Ленобласти иномарка сбила лося
0
251
13-08-2021, 19:41
В Ленобласти в ДТП пострадал 16-летний школьник
Наверх