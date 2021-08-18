Оксану Дмитриеву атакуют судебными исками другие кандидаты

«Питерец.ру» предполагает, что подача исков в суды о снятии других кандидатов с выборов – не самый частый приём в арсенале кандидатов от Компартии Геннадия Зюганова. Помимо морального аспекта (КПРФ постоянно обличает недостатки российских выборов) есть и материальный: для подачи грамотно составленного иска в суд нужны электоральные юристы, а их услуги стоят дорого.

Однако выдвиженец коммунистов Вячеслав Соколов заявил в суд исковое требование о снятии с выборов Оксаны Дмитриевой от «Партии Роста». Повод схож с тем, который ранее выдвигал Дмитрий Румянцев: Дмитриева могла неточно указать сведения о своём имуществе. В иске Румянцева, который уже отклонён городским судом, говорилось о заграничном доме Оксаны Генриховны. СМИ цитировали Дмитриеву, которая предположила тогда, что подобные иски нужны для придания её избирательной компании по 217-му округу в Госдуму «турбулентности».

На сайте городского отделения КПРФ никакой информации по иску Соколова к Дмитриевой в данный момент нет: за весь август петербургские партийцы опубликовали аж три новости.