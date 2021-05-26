Возможно ли сотрудничество с США?

Взаимоотношения России и США переживают один из самых напряженных моментов в истории. Выпады Байдена в адрес Путина, очередные санкции и общий контекст недружественной политики – все это не вызывает оптимизма.

Петербургский политолог Григорий Голосов считает, что у России и Соединенных Штатов имеется лишь два направления для взаимодействия. Это проблема климата и ядерной угрозы, которая исходит от Ирана. Если во время встречи президентов не будут затронуты данные вопросы, то она пройдет безрезультативно.

«Питерец.ру» напоминает, что Путин и Байден встретятся 15-16 июня в Женеве. Вряд ли от этой встречи стоит ожидать какого-то позитивного изменения в российско-американских взаимоотношениях. Но все равно хорошо, что она состоится.