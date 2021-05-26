Payeer

ента новостей

12:55
В Петербурге пройдет выставка работ селебрити-фотографа Славы Новикова
12:46
Выставка современных грузинских художников
12:33
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство»
12:22
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» мошенникам два миллиона рублей
12:13
В Петербурге первокурсник колледжа выпал из окна и погиб
12:04
Лекция «Образы Александра Невского в истории России»
11:56
В Петербурге полиция начала масштабную проверку таксистов
11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
11:40
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
10:52
Возможно ли сотрудничество с США?
10:26
Идея с небоскребом
16:31
Культурная программа Книжного салона на Дворцовой площади
15:04
Выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery
14:51
Открытие фотопроекта «Один день из жизни России»
13:53
На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд
12:22
Выставка «Место, где все начинается»
12:10
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:51
В Петербурге уборщица обокрала 95-летнюю пенсионерку
08:52
Как насчет материальных бонусов?
08:28
Евро не отменят
01:28
Холодный душ от Словакии на чемпионате мира по хоккею
19:56
Начался сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову у южного рубежа обороны Ленинграда
19:48
В Петербурге отремонтируют участок набережной у Поцелуева моста
19:44
В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей
19:38
«Пушкинский вечер» в Историческом парке
19:36
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
12:05
В Ленобласти на пожаре погиб человек
11:52
Команда правительства Ленобласти победила на фестивале «Вперёд к ГТО»
11:49
В Петербурге аферисты выманили у известного филолога более 130 тысяч рублей
11:26
В петербургском метро подросток упал на рельсы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Возможно ли сотрудничество с США?

Возможно ли сотрудничество с США?

0
47
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Какие направления для сотрудничества остались у России и США

Взаимоотношения России и США переживают один из самых напряженных моментов в истории. Выпады Байдена в адрес Путина, очередные санкции и общий контекст недружественной политики – все это не вызывает оптимизма.

Петербургский политолог Григорий Голосов считает, что у России и Соединенных Штатов имеется лишь два направления для взаимодействия. Это проблема климата и ядерной угрозы, которая исходит от Ирана. Если во время встречи президентов не будут затронуты данные вопросы, то она пройдет безрезультативно.

«Питерец.ру» напоминает, что Путин и Байден встретятся 15-16 июня в Женеве. Вряд ли от этой встречи стоит ожидать какого-то позитивного изменения в российско-американских взаимоотношениях. Но все равно хорошо, что она состоится.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-09-2015, 10:41
Состоится встреча двух лидеров
24-06-2017, 08:12
Их встреча состоится?
25-06-2018, 08:27
Они встретятся?
18-03-2021, 08:12
Байден агрессивен
23-05-2020, 08:54
Почему Путин обращается к теме СССР
23-09-2020, 10:01
Как отреагируют на заявления Путина

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
39
Сегодня, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
302
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
0
297
18-05-2021, 10:39
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе Р-23 "Псков"
0
320
17-05-2021, 15:58
В Ленобласти столкнулись три автомобиля
Наверх