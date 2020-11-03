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Питерец.ру » Политика » Встреча с президентом

Встреча с президентом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Сегодня Путин встретится с губернатором Бегловым

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Северной столице состоится встреча президента Путина и губернатора Беглова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Какие именно вопросы обсудят Путин и Беглов, не уточняется. Скорее всего, это будут обычные рабочие вопросы. Наверняка, на встрече затронут и тему коронавируса.

Также планируется, что президент примет участие в торжественной церемонии, посвященной судну «Виктор Черномырдин». Этот ледокол спустят на воду после долгого строительства. Президент не мог обойти вниманием это мероприятие.

Судно представляет собой одним из мощнейших ледоколов дизель-электрического типа. Его начали строить в 2012 году на Балтийском заводе. Однако из-за пожара 2018 года сроки спуска на воду пришлось перенести. И вот долгожданный момент настал.

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