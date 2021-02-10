Навальный – политик?

«Питерец.ру» сообщает, что член Общественной Палаты Максим Григорьев не видит в Навальном политика. По мнению эксперта, Навальный пытается использовать политику, чтобы извлечь прибыль. Перед президентскими выборами он собирал деньги на организацию своих штабов, хотя понимал, что, имея непогашенные судимости, не сможет быть зарегистрированным в качестве кандидата. Так что Навальный преследует чисто экономические цели.

В словах Григорьева есть большая доля вероятности. Достаточно посмотреть на уголовные дела Навального. Его признали виновным по делу «Кировлеса» и «Ив Роше». Оппозиционер тогда получил условный срок за крупное хищение средств и мошенничество. Мы сейчас не будем рассуждать о справедливости или несправедливости такого решения. При этом очевидно, что данные дела не имеют никакого отношения к политике.