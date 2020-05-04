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Питерец.ру » Политика » КПРФ Санкт-Петербурга и Ленобласти провели Первомай

КПРФ Санкт-Петербурга и Ленобласти провели Первомай

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
lokkprf.ru
Коммунистам пришлось учесть обстановку, поэтому часть событий перенеслась в интернет.

«Питерец.ру» заметил, что Геннадий Зюганов накануне первого майского дня анонсировал проведение «Всероссийской онлайн-маёвки». Желающие могут найти запись произошедшего на просторах интернета, а что же предприняли коммунисты Петербурга и области?

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Пантелеев и руководитель фракции коммунистов в ЗаКСе Ольга Ходунова вместе с двумя десятками однопартийцев возложили цветы к памятнику на Корабельной. Сайт городского отделения Компартии напомнил о первой маёвке, прошедшей в нашем городе в далёком 1891 году.

Не радующий своим дизайном и функционалом сайт областного отделения КПРФ весьма подробно сообщил о первомайской активности партийцев. Секретарь обкома Сергей Бутузов перечислил множество событий, приуроченных к Первомаю. Сосновоборский райком, который возглавляет Николай Кузьмин, помимо маёвки устроил субботник в Керново у памятника расстрелянным красноармейцам. Прошла масса других мероприятий: на фото можно видеть возложение цветов к памятнику Ленину в Гатчине.

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