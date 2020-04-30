Иностранные дипломаты за самоизоляцию

«Питерец.ру» сообщает, что руководители консульств, находящихся в Северной столице, записали специальный видеоролик. В нем дипломаты, работающие в Петербурге, поблагодарили медиков за их труд в период пандемии. Помимо этого, генеральные консулы призвали петербуржцев оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

В снятом видеоролике дипломаты использовали свои фотографии, на которых эти люди держат таблички с обращениями. В качестве музыкального сопровождения был взят саундтрек из фильма «Достояние республики». В итоге получился достаточно оригинальный флешмоб, в котором приняли участие консулы Израиля, Финляндии, Бельгии, Японии, Румынии, Кипра и других стран. Дипломаты активно сотрудничают с петербургскими властями в сфере борьбы с коронавирусом.