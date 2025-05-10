Радость для всех, но тяжелый труд для убирающихся

Праздники имеют две стороны медали. Первая связана с радостью и торжеством, вторая – с подготовкой, расходами и прочими нюансами, к числу которых относится и последующая уборка.

«Питерец.ру» сообщает, что после завершения праздничных мероприятий в честь юбилея Победы в СПб была проведена масштабная уборка. Этой ночью в центре города работало 200 машин спецтехники. Также привлекли 150 работников ручного труда. Замгубернатора Разумишкин поблагодарил всех задействованных в этом сотрудников, они выполнили свою работу оперативно и качественно.

Напоминаем, что вчера в СПб прошло множество праздничных мероприятий. В завершении прозвучал праздничный салют, на котором присутствовали десятки тысяч людей.