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Питерец.ру » Общество » Радость для всех, но тяжелый труд для убирающихся

Радость для всех, но тяжелый труд для убирающихся

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/razumishkin
После празднования юбилея Победы в СПб была проведена масштабная уборка: привлекали спецтехнику и дворников

Праздники имеют две стороны медали. Первая связана с радостью и торжеством, вторая – с подготовкой, расходами и прочими нюансами, к числу которых относится и последующая уборка.

«Питерец.ру» сообщает, что после завершения праздничных мероприятий в честь юбилея Победы в СПб была проведена масштабная уборка. Этой ночью в центре города работало 200 машин спецтехники. Также привлекли 150 работников ручного труда. Замгубернатора Разумишкин поблагодарил всех задействованных в этом сотрудников, они выполнили свою работу оперативно и качественно.

Напоминаем, что вчера в СПб прошло множество праздничных мероприятий. В завершении прозвучал праздничный салют, на котором присутствовали десятки тысяч людей.

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