Пропавшие 25 миллионов найдены

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге правоохранительные органы задержали женщину, подозреваемую в краже крупной суммы денег из квартиры бизнесмена. По имеющимся сведениям, задержанной оказалась 48-летняя жительница деревни Коваши Ломоносовского р-на Ленобласти. В результате обыска у нее были обнаружены похищенные деньги.

По данным МВД, подозреваемая ранее была осуждена за кражу с причинением значительного ущерба и получила условный срок в 2020-м. Задержанная работала домработницей у предпринимателя. После инцидента с пропажей денег она перестала выходить на связь со своим работодателем.

Напоминаем, что в майские праздники у гендиректора одного из турагентств в СПб пропало 25 млн. руб. Эти деньги хранились в коробочке, которая находилось на балконе в его квартире.