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Питерец.ру » Общество » На мосту через реку Лубья перекроют две полосы движения

На мосту через реку Лубья перекроют две полосы движения

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16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На мосту через реку Лубья в составе КАД перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД),на участке между транспортной развязкой на пересечении с  Рябовским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе будут перекрыты две полосы движения. 

​«В связи с производством работ по ремонтудеформационного шва на мосту, проходящем над железной дорогой, автомобильной дорогой и рекой Лубья, в период с 21 по 30 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по оставшимся свободными для движения полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на 40 километре внутреннего кольца КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Информация о перекрытии полос движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район КАД
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