Предложен новый подход к компенсации за некачественную медпомощь

«Питерец.ру» сообщает, что депутат ЗакСа Андрей Рябоконь предложил новую схему компенсации за некачественную медицинскую помощь. Согласно инициативе, система должна быть усовершенствована, чтобы более эффективно защищать прав пациентов.

По мнению депутата, существующая схема требует доработки. Новые предложения направлены на то, чтобы пациенты получали более справедливую и своевременную компенсацию в случае выявления ошибок в лечении.

Сейчас страховые организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), должны контролировать качество медицинской помощи, которую оплачивают за пациента. Однако, по мнению Рябоконя, они не всегда справляются с этой задачей.

Парламентарий считает, что страховые организации не заинтересованы в повышении качества медпомощи, поскольку в любом случае получат оплату от страховых компаний. Поэтому здесь нужна новая система, которая будет работать по аналогии с ОСАГО.