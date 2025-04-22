Останутся ли кондукторы в СПб?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб внедряют систему безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и постепенно отказывается от кондукторов. Однако от радикальных действий в этом вопросе пока воздерживаются.

В настоящий момент наблюдается серьезное сокращении штата кондукторов. Причем эта тенденция приобрела устойчивый характер. По имеющимся данным, за последние 6 лет число кондукторов в Северной столице сократилось почти в 2 раза. Причиной этого – высокая текучесть кадров и добровольная переквалификация сотрудников: многие стали контролерами.

Однако кондукторы все равно останутся в общественном транспорте. По крайней мере, изменения не будут происходить резко. Так что эти сотрудники точно останутся на важных маршрутах.