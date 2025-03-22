Выплаты ветеранам ВОВ в Ленобласти увеличены

«Питерец.ру» сообщает, что в честь 80-летия со дня окончания ВОВ ветераны Ленобласти получат увеличенные выплаты. В 2024 году сумма выплаты составляла 10 тыс. руб. Но в этом году, по словам губернатора Дрозденко, она будет повышена.

В частности, выплаты для вдов ветеранов, детей войны и других категорий получателей будут увеличены до 15 тысяч рублей. Кроме того, будут введены новые меры поддержки. Среди них – субсидии на ремонт квартир, размер которых может достигать 200 тыс. руб.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни ветеранов ВОВ и их семей, а также на сохранение памяти о подвиге советского народа в годы войны. Также планируется проведение торжественных мероприятий и встреч с ветеранами, чтобы выразить им глубокую благодарность и уважение.