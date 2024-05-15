Ветеранам ВОВ увеличат выплаты

В этом году страна отмечала 79-ю годовщину победы. Ветераны ВОВ, блокандники, труженики тыла и узники концлагерей получают специальные выплаты. Власти Петербурга выделяют каждому такому человеку 5-10 тыс. руб.

Однако, по словам губернатора Беглова, к следующему году сумма выплат будет увеличена. В настоящий момент вопрос прорабатывается – соответствующее решение примут в ближайшее время. Так что к 80-летию победы выплаты увеличатся до 10-15 тыс. руб. Хотя это небольшие деньги, они все равно будут нелишними.

По данным «Питерец.ру», сегодня в СПб проживает более 225 тыс. ветеранов. В 2023 году на поддержку этих людей было выделено 1,4 млрд. руб. В общем, городские власти не оставляют данную категорию граждан без внимания.